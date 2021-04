Meimaand Ommel noodgedwongen weer in afgeslankte vorm, maar er mag al meer dan vorig jaar

Half miljoen euro boete voor oprichter Wish Outdoor vanwege merkmis­bruik

3 april BEEK EN DONK/EINDHOVEN - Oprichter Niels van Vijfeijken van Wish Outdoor betaalt een hoge prijs voor zijn tumultueuze vertrek bij de festivalorganisatie in Beek en Donk. Omdat hij het merk van Wish Outdoor ook na zijn afscheid nog gebruikte in Nederland en Mexico heeft de rechter hem veroordeeld tot een boete van 500.000 euro.