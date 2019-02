Meldpunt overlast in kroegen Asten

ASTEN - Astense cafés mogen in de weekenden alsnog voortaan tot 03.00 uur open zijn, een uur langer dan nu het geval is. Deze proef duurt een jaar, heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Er moet wel een centraal meldpunt voor eventuele klachten komen.

Math Vankan van Leefbaar Asten toonde zich dinsdagavond kritisch, al kan hij instemmen met de verruiming van de sluitingstijden. ,,Door deze proef komt alles onder een vergrootglas te liggen en dat is goed. Ik vind wel dat er een meldpunt moet komen, want Asten moet er uiteindelijk wel beter van worden. We blijven het kritisch volgen.”

De VVD en D66/Hart voor Asten konden zich daar in vinden. Remko Wever (D66/Hart voor Asten) noemde zo’n meldpunt zelfs een voorwaarde. Zijn partij worstelde het langst met deze proef. ,,We hebben een levendige discussie in onze achterban gehad”, zei hij. ,,Enerzijds verruim je de sluitingstijden, anderzijds willen we het alcoholgebruik terugdringen. Je creëert dus een tegenstrijdig beeld. Ik denk echter dat een uur langer open niet leidt tot meer overlast.”

Susanne de Groot van het CDA vond dat er naar draagvlak voor deze proef in Asten gezocht moet worden. ,,Verder is consequent controleren en handhaven waar nodig van belang.”

Frans van Helmond (Algemeen Belang) vermoedt dat er ondanks deze proef niet veel verandert in de lokale kroegen en directe omgeving. ,,Kasteleins blijven toch verantwoordelijk voor een goede zaak. We moeten dit een kans geven. En pist er iemand buiten het potje, dan kan diegene niet meer meedoen”, was hij duidelijk. ,,En wellicht houden we de jeugd wat langer in Asten, dat ze niet zo snel de bus naar elders pakken.” Dat is een van de doelen van de proef. Door kroegen langer open te houden voorkom je dat jongeren naar omliggende gemeenten trekken. Twee Astense horecaondernemers willen hier wel structureel op programmeren, aldus Koninklijke Horeca Nederland afdeling Asten. Het merendeel van de kasteleins vindt het sowieso fijn om langer open te kunnen zijn wanneer het gezellig druk is. Daardoor krijg je een gastvrije uitloop, zijn zij van mening.

