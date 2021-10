Mensen met dementie vormen één groot gezin in Het Gastenhuis in Deurne

Drie ton boete voor twee caravans van duizend euro, staat in geen verhouding, vindt Oostappen Groep van Peter Gillis

BREDA/KAATSHEUVEL - Een boete van drie ton voor twee caravans op recreatiepark Droomgaard in Kaatsheuvel, die slechts duizend euro per jaar opleveren, is onevenredig veel. Dat vindt toenmalig eigenaar Oostappen Groep die beroep heeft ingesteld bij de rechtbank in Breda.

30 oktober