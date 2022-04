‘Mensen tellen echt op je komst’; penning van verdienste voor vrijwilligers Zonnebloem Deurne

Burgemeester Buter reikte de onderscheidingen uit na afloop van de jaarvergadering van De Zonnebloem Deurne in zaal De Zwaan in Zeilberg. Ze richtte zich aanvankelijk tot alle 90 vrijwilligers, die zich inzetten voor zo’n 200 mensen met een ziekte of beperking in de gemeente. ,,Jullie maken het mogelijk dat mensen - die jullie aanspreken als gasten - aanwezig kunnen zijn bij activiteiten en gaan bij ze op bezoek. Het betekent veel voor hen dat ze erbij horen.”

Lege woning

De jubilarissen hebben elk hun vaste gasten. Tonnie van Duynhoven (83) uit Liessel heeft er drie. ,,Er zijn tijden geweest dat ik meer dan tien gasten had, bij wie ik elke maand twee keer op bezoek ging. Mensen vinden het geweldig als je komt. Ik ben negen jaar meegegaan als vrijwilliger tijdens Zonnebloemvakanties. Na afloop waren er vaak tranen; sommige gasten vinden het moeilijk om terug te gaan naar hun lege woning.”

Jos Beernink (73) stelt vast dat de afgelopen 25 jaar omgevlogen zijn. ,,Toen ik begon dacht ik, ik doe het een paar jaar en dan stop ik er weer mee. Maar mensen tellen zó op je komst, dat blijf je doen.”

Zij heeft vier gasten. Daarnaast zorgt ze er ieder jaar voor dat elke vrijwilliger op zijn of haar verjaardag een kaartje krijgt.

Drie jaar geleden is mijn man overleden. We hebben dit vanaf het begin samen opgepakt, maar kunnen nu niet samen gehuldigd worde Annie Weijenborg

Annie Weijenborg (80) bezoekt nog één gast. Elk jaar verkoopt ze de meeste loten voor de Zonnebloemloterij en stimuleert ze andere vrijwilligers om loten te verkopen. Om de verenigingskas verder te spekken maakt ze samen met andere vrijwilligers kerststukjes voor de verkoop. De huldiging door de burgemeester was voor haar een emotioneel moment. ,,Drie jaar geleden is mijn man overleden. We hebben dit vanaf het begin samen opgepakt, maar kunnen nu niet samen gehuldigd worden.”

Veel geleerd

Gevraagd naar hun ervaringen in de afgelopen 25 jaar antwoorden de drie vrijwilligers bijna in koor dat ze er veel van geleerd hebben. Wat dan precies vinden ze moeilijker te verwoorden, maar in ieder geval de wetenschap dat er veel eenzame mensen zijn. ,,Dat leer je zien”, zegt Annie Weijenborg. ,,Je kijkt anders tegen oudere mensen aan. En je krijgt veel terug.”

Jos Beernink beaamt dit. ,,Het is heel dankbaar. Na een beetje wroeten komen er hele verhalen voor de dag. Dat is zo leuk. In de coronatijd heb ik mijn gasten om de twee weken een zelfgemaakte kaart gestuurd. Eentje had ze allemaal bewaard, ze had ze overal in huis staan. Echt hartverwarmend.”

Ook Tonnie van Duijnhoven zegt dat ze het aan mensen kan zien als ze eenzaam zijn. ,,Ik zie regelmatig mensen die ik graag als gast onder mijn hoede zou nemen. Maar ik kan het niet meer, mijn man heeft meer zorg nodig en ik word ook ouder.” Annie Weijenborg vult aan: ,,We worden eigenlijk zelf te oud voor onze gasten.”