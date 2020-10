Merel viel in handen van een loverboy, nu helpt ze zelf slachtoffers

Corona? De Astense kletsavond gaat door, digitaal dan

26 oktober ASTEN - Waar carnavalsverenigingen in De Peel al maanden vergaderen over corona-proof alternatieven, is carnavalsvereniging De Klot in Asten er al uit. Op 14 november wordt de populaire zittingsavond deels live op Omroep Siris uitgezonden. Een primeur voor de vereniging. Normaal komen er een kleine tweeduizend man op de zittingsavonden af.