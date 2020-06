Met corona besmette nertsenbedrijven worden geruimd, mogelijk vandaag nog

In totaal zijn op acht locaties met corona besmette nertsen aangetroffen. Het gaat om houderijen in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint-Antonis. Het is nog onduidelijk wat er met een verdacht bedrijf in Venray gebeurt.

Het is geen verrassing dat de dieren worden geruimd. Schouten liet dat afhangen van resultaten van een onderzoek dat gericht was op de mogelijke vorming van een virusreservoir. Als het virus onder de dieren blijft circuleren, bestaat de kans dat opnieuw mensen via de dieren worden geïnfecteerd.

Einde van het bedrijf

Alle nertsenhouderijen in Nederland worden op dit moment gescreend. In het weekend werd bekend dat nog eens drie locaties (één in Gemert-Bakel, twee in Landhorst) het virus herbergen. Een bedrijf in Venray is verdacht. ,,Ik maak me daar wel zorgen over”, zegt Martijn Pijnenburg, vakgroepvoorzitter Edelpersdieren van LTO. ,,De kans is reëel dat er nog meer besmette bedrijven bijkomen. Maar hoeveel?”