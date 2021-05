Met duizend ‘detectives’ op zoek naar de dader van een fictieve moord in Beek en Donk: enthousiaste reacties op Cluebedo

Ook onderzoek naar alterna­tief Cultuur­huis Gemert

29 mei GEMERT-BAKEL - Het is bij lange na nog niet zeker dat er een nieuw Cultuurhuis komt in het centrum van Gemert. Voordat daar een beslissing over wordt genomen, moet ook gekeken worden wat de kosten zijn van het opknappen van het huidige theater in Gemert, De Eendracht aan de St. Annastraat.