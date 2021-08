Met een ‘bat detector’ op zoek naar vleermuizen in de Laarbeekse nacht

Quote Een keer ben ik zelfs getuige geweest van een bevalling. We hadden er een opgehaald, ik keek ernaar en dacht: die heeft plots wel heel veel pootjes! Tonny van Noordwijk, IVN Laarbeek Dat is de overtuiging van de vleermuizengroep IVN Laarbeek. Reden voor de club om zaterdagavond mee te doen aan de 25e Nacht van de Vleermuis.

Want: ,,Bang zijn voor vleermuizen hier in Nederland, dat is echt werkelijk nergens voor nodig", zegt Tonny van Noordwijk. Zij en haar man Ben worden door de gemeente ingeschakeld wanneer er een melding binnenkomt van overlast door vleermuizen. ,,Dat is dit jaar al vier keer gebeurd. Als de melder het aandurft mag ie het dier met handschoenen oppakken, in een doosje doen en dan halen we hem op. Anders doen we het zelf.”

Bang is ze daar helemaal niet voor. Sterker, de dieren fascineren haar al meer dan dertig jaar. ,,Een keer ben ik zelfs getuige geweest van een bevalling. We hadden er een opgehaald, ik keek ernaar en dacht: die heeft plots wel heel veel pootjes!”

Geduld in kraamperiode

Natuurlijk heeft ze er alle begrip voor als mensen zo snel mogelijk van vleermuizen in huis af willen, zeker wanneer die zich precies tussen de stenen van de kinderkamer hebben gevestigd en met hun geluidjes zorgen voor slapeloze nachten. ,,Maar zeker in de kraamperiode - die valt grofweg in mei, juni en juli - vragen we geduld te hebben met het nemen van maatregelen zoals het dichten van kieren. Vleermuizen zijn een wettelijk beschermde diersoort, dus dat mag ook echt niet.”

Quote We maken gebruik van een zogeheten ‘bat detector', want mensen kunnen de hoge geluiden die ze produceren niet horen. Tonny van Noordwijk

Nederlandse vleermuizen dragen het coronavirus niet bij zich en hondsdolheid kun je enkel van ze krijgen wanneer ze met rabiës zijn besmet én je bijten. Toch is menigeen bang voor deze vliegende zoogdieren. Onterecht, vinden ze bij de Zoogdierenvereniging. Om wat aan dat angstaanjagende imago te doen, is de Nacht van de Vleermuis uitgeroepen. Internationaal gezien is het in 2021 de 25ste keer dat deze ‘Bat Night’ plaatsvindt, als initiatief van Eurobats.

Op zoek naar dwergvleermuizen

In de regio Zuidoost-Brabant doet IVN Laarbeek als enige mee. Zaterdagavond vanaf 19.30 uur begint de ontvangst, waarna om 20.00 uur in De Bimd in Aarle-Rixtel videobeelden worden vertoond van vleermuizensoorten die in Nederland voorkomen, zoals de dwergvleermuis. Vervolgens kunnen deelnemers met een gids naar ze op zoek.

Van Noordwijk: ,,We maken gebruik van een zogeheten ‘bat detector', want mensen kunnen de hoge geluiden die ze produceren niet horen. Kinderen wel en sommige mensen die erop zijn getraind ook.”

Aanmelden kan via vleerivnlaarbeek@gmail.com. Het is aangeraden om voor het weer passende kleding te dragen, die beschermt tegen onder andere nat gras en teken.