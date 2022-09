Met een culturele uitmarkt in ‘Donckstad’ vierden de Speledonckers hun 50-jarig jubileum

SOMEREN - Met een culturele uitmarkt slaagde Natuurtheater De Donck in Someren er in om van hun vijftigjarig jubileum een groot succes te maken. Het toegestroomde publiek genoot zondagmiddag van muziek, cabaret, theater, beeldende kunst en allerlei activiteiten voor jong en oud.

De Speledonckers wilden met hun vijftigjarig bestaan iets extra’s doen en alle culturele verenigingen, kunstenaars en artiesten uit Someren een podium bieden. Die maakten van die uitnodiging dankbaar gebruik om bij aanvang van een nieuw seizoen hun activiteiten onder de aandacht te brengen.

Zo waren op verschillende podia verspreid over de hele ‘Donckstad’ allerlei voorstellingen en optredens te bekijken en te beluisteren. Zoals van zustervereniging Crescendo de voorstelling August August, August die eind dit jaar in première gaat. Even verderop genoten kinderen van het vlooientheater.

Quote Voor mij is het een soort bezigheids­the­ra­pie en onze Harrie gooit er zijn hele ziel en zaligheid weer in Ad van Seggelen

Ad en Harrie van Seggelen hadden hun show weer eens uit de oude doos gehaald. ,,Voor mij is het een soort bezigheidstherapie en onze Harrie gooit er zijn hele ziel en zaligheid weer in.” Dat vonden de kinderen ook. Zij snapten niets van de goocheltrucks maar hingen aan zijn lippen. De Hillybilly Hayride band bracht op een vol terras vrolijke meerstemmige vocalen ten gehore. Hun countrystijl muziek swingde de pan uit.

Goed op elkaar afgestemd

Dat was ook het geval bij de zeskoppige formatie van Artisjok. Deze vijf heren en één vrouw zingen al elf jaar in deze formatie en dat is ook wel te merken. Goed op elkaar afgestemd weten zij het publiek met hun zang, expressie en dynamiek te overtuigen van hun zangkwaliteiten.

Martin uit de Achterhoek was speciaal voor deze groep naar Someren afgereisd en niet, zoals hij vertelde, voor cabaretier Rob Scheepers. Dat gegeven was een kolfje naar Scheepers’ hand die hem al gauw op de hak nam. Na afloop van zijn optreden had Scheepers er weer een fan bij.

Grote ambities

Op het theaterpodium was het de eer aan de Improband om de dag muzikaal af te sluiten. Deze band met als frontman Tim Zeegers heeft grote ambities. Zeegers: ,,Al onze bandleden hebben al op grote festival podiums gestaan en hebben hun sporen op muzikaal gebied al verdiend. Vandaag staan wij voor het eerst in deze formatie voor publiek. Wij zijn er fier op dat we iets doen wat nog nooit vertoond is. Wij verzinnen onze teksten en muziek ter plekke op de input van het publiek.”

Tussen alle optredens door was er ook nog een kunstmarkt in de bosgalerij. Diny van Santvoort was één van de kunstenaars die haar werk tentoonstelde. Zij oogstte veel lof met haar kunsttapijten. Kunstzinnige werken waren ook te zien op de geschminkte gezichten van Fenna, Elin, Mare, Mila, Ize en Vere. Zij wilden wel vertellen dat ze alles mooi vonden van wat ze vandaag gezien en gedaan hadden.