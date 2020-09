‘Met een goed liedje kun je alle kanten op’: Cor Mutsers uit Asten brengt derde soloplaat uit

ASTEN - Als achtjarige jongen begon Cor Mutsers met gitaarspelen. Zo’n 55 jaar later heeft de Astenaar het ‘mysterie van de muziek nog altijd niet doorgrond’. Maar juist daardoor blijft het vak boeiend en had hij volop inspiratie bij het maken van zijn nieuwe plaat: ‘Op eigen houtjes’.

Wat is een goed liedje? ,,Een moeilijke kwestie”, vindt de gitarist, zanger en componist. Want het draait lang niet alleen om een goede melodie en een reeks pakkende akkoorden. ,,Ik kan zo een paar prima liedjes opnoemen met één of twee akkoorden. ‘Run Through The Jungle’ van Creedence Clearwater Revival, bijvoorbeeld. Of ‘High Time We Went’ van Joe Cocker en ‘Get Behind the Mule’ van Tom Waits. Allemaal geweldig gezongen. Met een goeie stem kun je dus een liedje van één akkoord aan de gang krijgen. Het is magie, godzijdank. Ik ben er nog steeds door geboeid.”

Hoewel de ingrediënten steeds wisselen, blijft een pakkende compositie altijd herkenbaar. ,,Of je zo’n nummer nou speelt op gitaar, in een piano-arrangement of met een blokfluit-trio: met een goed lied kun je alle kanten op”, zegt de klassiek geschoold gitarist, die speelde met onder anderen Ilse DeLange, Toon Hermans, operazanger José Carreras en gitaarvirtuoos Harry Sacksioni.

Ode aan ED-columnist Jos Kessels

Zijn derde cd ‘Op eigen houtjes’ (een verwijzing naar het belangrijkste bouwmateriaal van een gitaar) telt veertien van zulke goede liedjes. Daaronder instrumentale versies van nummers die zijn geschreven door favoriete songschrijvers als Daniël Lohues (‘Zowat altied bijna’) en Gerard van Maasakkers (‘Land van zand’). ,,Daar ben ik geboren. Wat Gerard bezingt, herken ik van de eerste tot de laatste noot.” Zes liedjes zijn door Mutsers gecomponeerd. Zoals ‘JK, jadieja’ een instrumentale ode aan Jos Kessels, columnist van het ED. ,,Een bijzonder figuur. Hij komt in zijn columns regelmatig aanzetten met namen van artiesten, die ik dan meteen ga opzoeken op bijvoorbeeld YouTube. Vaak honky tonk-countryzangers uit Texas.”

Ook brengt hij een eerbetoon aan een andere muzikale gids: Veldhovenaar Bertus Borgers en diens voormalige band Mr. Albert Show. De gitarist maakte een nieuw arrangement van het nummer ‘Bantal’. De song is afkomstig van ‘Warm Motor’, de tweede lp van de band uit 1971. ED-lezers en critici verkozen die plaat in 2015 tot het beste regionale album aller tijden. De oorspronkelijke bassist van Mr. Albert Show, Tombak Fautubun, speelt mee op de versie van Mutsers. De vocalen worden verzorgd door Astrid Wijn. ,,Dankzij Mr. Albert Show kreeg muziek voor mij een nieuwe dimensie: het was groovy, met meer ruimte voor improvisatie. Ik ben nog naar hun afscheidsconcert in Helmond geweest. Daar is mijn brommer gejat, waardoor ik naar huis moest lopen. Maar ik hou wel van Helmonders, hoor.”

Liedje opgenomen met klokken

De geboren Astenaar werkte bij de opnamen van de songs samen met onder anderen zangeres Astrid Wijn, kunstfluiter Geert Chatrou uit Mierlo en de Amerikaanse roots-muzikanten Tim O’Brien en Siërra Hull. Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten bezorgde hem opnamen van klokken, waarmee Mutsers op innovatieve wijze musiceert in het nummer ‘Is ’t Aastuh wah de klok slùh?’. ,,Klokken zijn eigenlijk mineur en gitaarsnaren majeur. Dat komt voor mijn gevoel niet echt samen. Sinds een paar jaar bestaan majeurklokken, maar de hele wereld hangt al vol met mineurklokken. De majeurklokken waren eerst heel lelijk van toon. De ontwikkeling is doorgegaan. Er zijn zulke carillons in onder meer Gent, Groningen en Keulen. Ik had me voorgenomen ter plekke opnamen te maken, maar dat is een heel gedoe. Toen vertelde iemand mij dat die opnamen al bestonden. Die heb ik gekregen: ik heb het liedje kunnen opnemen, zoals ik voor ogen had.”

‘Op eigen houtjes’ is zodoende een kleurrijk geheel. ,,Deze plaat is ontstaan uit mijn liefde voor muziek. Er zijn best veel genres die mij interesseren. Die laten allemaal hun sporen na. Bij iedere stijl hoort een instrument, een onophoudelijke bron van inspiratie.”

De cd ‘Op eigen houtjes‘ van Cor Mutsers is te bestellen door een mail te sturen naar c.mutsers@gmail.com