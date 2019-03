Met een nier een ander een nieuw leven geven

Zeven weken geleden is het nu, dat Dubbeldam op de operatietafel lag in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. De chirurgen sneden haar nier eruit en plaatsten die in het lichaam van een onbekend persoon, die enkele kamers verderop lag. Na afloop kreeg ze een enorm luxe fruitmand, met een groot, handgemaakt chocolade hart en een kaartje: ‘Bedankt voor mijn nieuwe leven', stond erop. Afzender onbekend, maar Dubbeldam wist gelijk van wie de gift kwam: de man of vrouw die haar nier kreeg.