Met gevaar voor eigen leven haalde Gemertse Giel zijn overbuurvrouw uit brandend huis: ‘Ik zou het zo weer doen’

Ook in Lieshout wordt gekeken of aardwarmte de toekomst is

12 november LIESHOUT - Volgende week begint in de hele diepe aarde onder Lieshout een grootschalig onderzoek naar aardwarmte. Dit seismische onderzoek vindt plaats in het zuiden van het dorp, tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk. Het maakt deel uit van een grootschalig landelijk onderzoek om nauwkeurig in te schatten waar winning van aardwarmte mogelijk is. In onze regio gingen Deurne, Asten, Heeze-Leende, Meierijstad en Someren al voor.