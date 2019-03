Met ‘minder hoge eisen’ kan nieuw zwembad Gemert wel

Het nieuwe zwembadplan De Waterstroom, dat maandagavond werd gepresenteerd, is voor ’vrijwel iedereen in Gemert’ het beste alternatief, is de stellige overtuiging van Frans-Jozef Vos. Want als het plan doorgaat, krijgt Gemert een nieuw zesbaans binnenbad bij sporthal Molenbroek, in plaats van een veel kleiner gerenoveerd bad bij sportcentrum Fitland. Het nieuwe, nog niet tot in detail uitgewerkte plan is de uitkomst van een samenwerking tussen zwemverenigingen Gemertse Watervrienden en Hydra en Vos, die zwemlessen verzorgt in Gemert (De Spetter), Uden en Berghem (De Maas) en Deurne (Het Meerven).

De 63-jarige Vos is voor sportief Gemert en omgeving geen onbekende. Eind jaren ’70 startte hij zijn eigen sportschool, in een stal aan de Rooije Hoefsedijk. in 1989 nam hij het binnen- en buitenzwembad aan de Vicaris van der Asdonckstraat over van (toen nog) de gemeente Gemert, dat als Sportcentrum Vos uitgroeide tot een begrip. In 1994 verkocht hij de zaak aan sportschoolketen Fitland, waarna hij zich zelf vooral op zwemonderwijs richtte.

Hoe bent u bij het nieuwe plan betrokken geraakt?

,,Vlak voor carnaval, toen net duidelijk was dat de verenigingen nog een paar weken de tijd hadden gekregen om hun alternatieve plan uit te werken, ben ik door een aantal mensen van die verenigingen gevraagd. Daarvoor had ik al een paar keer eerder met mensen van de gemeente over de zwembadplannen gesproken, maar dat was meer vrijblijvend.”

In de scenario's die de gemeente eerder samen met de verenigingen doorrekende, lagen de jaarlijkse exploitatielasten tonnen hoger dan de 338.000 euro die nu in het Waterstroom-plan worden genoemd. Hoe verklaart u dat enorme verschil?

,,Ik denk simpel gezegd dat men een te grote broek heeft aangetrokken. De eisen waren te hoog, met op voorhand te veel fraaie maar oh zo dure onderdelen. Dan kom je zo tonnen hoger uit, heel simpel. Het is echt niet moeilijk om een heel duur bad neer te zetten. Maar om het dan exploitabel te krijgen, dat is een heel ander verhaal. Daarom hebben we nu gezegd: terug naar de basis. Wat hebben we echt nodig? Als je dat op een rijtje hebt en je hebt dán nog ruimte over, kun je alsnog naar die extra's kijken.”

De paar weken die jullie hadden om het plan uit te werken, waren te kort om gedetailleerde offertes op te vragen. Hoe realistisch is het financiële plaatje dan?

,,Op basis van ervaring zeg ik: heel realistisch. We zijn ook echt aan de veilige kant gaan zitten, hebben veel zaken niet meegerekend. Subsidies bijvoorbeeld en inkomsten van gebruikers waarvan het niet zeker is of die straks meegaan naar het nieuwe bad. We hebben voorzichtig geraamd, daar zit ook nog wisselgeld. De beweegbare bodem staat nu bijvoorbeeld voor zeven ton op de begroting, maar ik weet dat het in principe ook voor de helft kan.”

De keuze is nu aan de politiek. Wat zou u hen willen adviseren?