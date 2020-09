Met 'Parels van de Peel’ komt de laatste wens van Han uit

Wens ouders MH17-slachtof­fer Nicole Martens lijkt in vervulling te gaan: TEJO-huis in Deurne stap dichterbij

18:00 DEURNE - Het is de grote wens van de ouders van Nicole Martens: dat er in de gemeente Deurne een zogenoemd TEJO-huis komt. Geheel in de lijn met de ideeën van hun dochter, die bij de MH17-ramp om het leven kwam. Een laagdrempelig inloophuis voor jongeren, die daar terechtkunnen zonder diagnose, zonder verwijzing, zonder medeweten van hun ouders. De wens lijkt in vervulling te gaan.