Met spoed op zoek naar bedrijfsgrond in Bakel en Milheeze

De behoefte aan bedrijfsgrond kwam naar voren uit een enquête die de gemeente Gemert-Bakel eind 2018 opstelde. De resultaten werden onlangs bekend gemaakt en die laten er geen twijfel over bestaan: veertien ondernemers hebben serieuze interesse.

De enquête werd ingevuld door 33 ondernemers -negentien uit Bakel en veertien uit Milheeze. Van hen willen er negen Bakelnaren een nieuwe locatie voor hun bedrijf; in Milheeze gaan vijf ondernemers voor nieuwbouw in het eigen dorp. De andere ondervraagden vulden de enquête in ‘als steunbetuiging voor andere ondernemers’.

In Milheeze zouden ze geholpen zijn als er direct duizend vierkante meters beschikbaar komen en tussen 2022 en 2024 nog 4500 vierkante meters. In Bakel is de acute behoefte ook duizend vierkante meters. De opeenvolgende jaren zou daar in totaal 11.000 vierkante meter bij moeten komen.

Een plan b. hebben de ondernemers ook, mocht uitbreiding van kavels in hun eigen dorp er toch niet in zitten. Het gros zal in dat geval uitwijken naar Deurne, maar ook Gemert wordt genoemd als tweede keus.

Vestiging in de eigen woonplaats heeft de voorkeur, aldus de invullers van de vragenlijst. Als argumenten worden genoemd: het dicht bij de eigen woning werken, het vergoten van de leefbaarheid, het scheppen van werkgelegenheid en de klantenkring die in de betreffende kern zit.