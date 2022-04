Met z'n allen op een klein bankske en nootjes uit hetzelfde bakske: fijn, dat Asten weer quizzen kan bij Koningsnacht

,,We zitten weer met z’n allen op een te klein bankske en eten nootjes uit hetzelfde bakske; wat fijn dat dit weer kan”, verwoordt Nils van Hoek het gevoel van het publiek aan het begin van de avond. Met vragen over bekende voetballers en films, het meezingen van liedjes en het herkennen van door beiaardier Rosemarie Seuntiëns live gespeelde muziekstukken presenteerden vier quizmasters een gevarieerde avond.

Quote Drie jaar terug hebben we ons opgegeven en nu is het eindelijk zover Anita Verberne, Team B&B

,,Het mooie is dat wij van de organisatoren volledig carte blanche krijgen. Niemand weet wat er gaat komen behalve wij”, zegt Bas Damoiseaux, een van de quizmasters. Anders dan de naam doet vermoeden zijn er niet veel vragen over Asten. ,,Daar zijn we na de eerste editie vanaf gestapt, deels ook gedwongen, omdat we allemaal niet meer in Asten wonen.”

Geen enkel idee

De Slag om Asten beleefde dit keer zijn achtste editie en was met vijftig deelnemende teams volledig uitverkocht. Slechts enkele teams zijn nieuw, zoals team B&B (Buurman en Buurvrouw), bestaande uit buurtbewoners van de Hulterman. ,,Drie jaar terug hebben we ons opgegeven en nu is het eindelijk zover. We hebben echt geen enkel idee wat we kunnen verwachten”, zegt Anita Verberne van team B&B.

Team Déjà vu van teamcaptain Linda Corbijn-Maas heeft de moeilijke taak om de koppositie te verdedigen. Hun geheim? ,,We zijn weer met hetzelfde team. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Ook hebben we natuurlijk twee jaar lang geoefend”, zegt Corbijn-Maas.

Oranje was alom aanwezig tijdens de Astense dorpsquiz.

Traditiegetrouw doet er ook een team mee uit de Astense politiek. Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk beleefde tijdens de avond haar vuurdoop in de quiz. ,,Kei leuk dat dit weer georganiseerd wordt, dus natuurlijk ben ik erbij”, aldus de burgemeester. Vol enthousiasme stort ze zich op de vragen. ,,Ik heb begrepen dat dit team eerder tweede is geworden, dus we hebben wel een eer hoog te houden.”

De vierhonderd deelnemers verdeeld over vijftig teams zaten op bankjes aan lange tafels.

Niet alleen de teams strijden tegen elkaar. Ook is er strijd binnen gezinnen. Zo nam Henk Meulendijks van team Kwisetwelmarikkwamernieop het rechtstreeks op tegen zijn dochter Marieke die de Asteiner Blaoskapel vertegenwoordigt. ,,Toen ik uit de kapel ging, mocht ik niet meer meedoen. Ach we doen gewoon mee voor de lol”, zegt Henk Meulendijks. De eerste slag heeft dochter Marieke gewonnen. Team ABK wist de eerste ronde glansrijk te winnen met slechts één fout.