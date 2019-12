Met Zingo-prijs kom je in Deurne de carnaval wel door

Wanneer presentator Ruud van Berlo winnaar Martens een papieren tas van Rob's Menswear in de handen drukt, denkt hij ongetwijfeld dat hij zojuist een piekgaaf overhemd rijker is geworden. Wanneer Van Berlo even later de omschrijving van de inhoud voorleest, wordt het Martens duidelijk dat hij dankzij de goodybag in ieder geval goed voorbereid carnaval kan vieren: ,,Boxershorts. Voor iedere carnavalsdag een zuivere. Een parfum om heerlijk te ruiken en een riem om de 'boks' op te houden.''