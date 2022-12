Met zomerfestival en nu een kerstdiner wil stichting 7th House mensen in Aarle-Rixtel samenbrengen

Van varkens­boer tot hightech metaal: na 45 jaar draagt Van Bussel zijn bedrijf over

ASTEN - Van bijverdienen bij een varkensboer tot het opzetten van een hightech metaalbedrijf: in een notendop het verhaal van Van Bussel Metaaltechniek in Asten. Na bijna 45 jaar dragen Ton en Caroline van Bussel hun bedrijf over.

22 december