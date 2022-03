Mia Maas-Koolen uit Someren-Eind viert haar honderdste verjaardag: ‘Ik heb een mooi leven gehad, en heb dat nog steeds’

,,Het boerenleven heeft bij onze familie altijd vooropgestaan, mijn opa is in 1892 in Ospel begonnen en op dezelfde boerderij woont nu een achternichtje van mij. Mijn ouders komen uit Limburg en zijn op de boerderij met 40 hectare grond aan de Dellerweg in Someren begonnen. Het was altijd werken bij ons thuis, op het land en in de stallen waren we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer. En er was in het huishouden met elf kinderen nog van alles te doen, ik zat vaak nog laat sokken te stoppen.”