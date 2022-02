Mieke en Cor uit Deurne hebben ineens een muur van meer dan drie meter hoog naast hun huis: ‘Uitzichtloze situatie’

Veertien stoplich­ten minder en ‘meer één met elkaar’ door nieuwe werkloca­tie Senzer bij Museum Klok & Peel

ASTEN - Tien medewerkers van werkbedrijf Senzer zijn sinds vorige maand aan de slag in een van de bijgebouwen van Museum Klok & Peel in Asten. Scheelt ze heel wat stoplichten of een uur in het busje.

30 januari