Mieke Vogels van De Klimboom in de Rips geeft stokje met gerust hart door

DE RIPS - Toen ze in De Rips begon, was het nog de katholieke basisschool Heilig Hart. Nu, ruim 15 jaar later, neemt Mieke Vogels (59) afscheid van kindcentrum De Klimboom. ,,Haar Klimboom”, zoals ze het zelf noemt. Ze wordt teamleider aan de Antoon van Dijkschool in Helmond.