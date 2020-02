Mierlonaar Johan van den Broek over identiteitsfraude bij Chinezen: ‘Waarom iemand belonen die oneerlijk is geweest over wie hij is?’

Warmte uit afvalwater, in Aar­le-Rix­tel begint ’t

9:36 AARLE-RIXTEL - Aquathermie (warmtewinning uit water) wordt gezien als kansrijk alternatief voor aardgas. De techniek is er, de vraag is alleen: is het op grote schaal toepasbaar? Haalbaarheidsonderzoek, bijvoorbeeld naar de winning van thermische energie bij de zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel, moet dat uitwijzen. ‘We zitten nog maar aan het prille begin.’