Miet Damen-Vereijken uit Someren-Eind bijna 100: ‘Elke dag naar school lopen, dat was onze gymnastiekles’

SOMEREN-EIND - „Ik ben een van haar 25 achterkleinkinderen en mijn oma kent ze allemaal én ze is heel lief.” Lynn van 17 heeft het over Miet Damen-Vereijken, die komende donderdag 100 wordt.

Mevrouw Damen, geboren op 18 maart 1921 aan de Peelweg 3 in Someren-Eind, herinnert zich nog goed haar jonge jaren. „Het was wel een halfuur lopen naar de school in ’t Eind. Tussen de middag op en neer en na de lessen weer naar huis. Wij liepen elke dag twee uur, dat was eigenlijk onze gymnastiekles. Toen ik in de vierde klas zat moest ik nog 200 meter verder lopen, de nonnen gingen aan de Nieuwendijk aan de meisjes lesgeven. Het maakte mij niet veel uit of ik les kreeg van meester Van Pelt of zuster Lucina.”

Even buurten, kwartje boete

Toen ze 14 was moest Miet gaan werken bij Evers in Heeze. Daar had ze het niet naar haar zin. „Dat was geen fijne tijd voor een kind. Als je even stond te buurten, kreeg je een kwartje boete en dat scheelde veel bij een loon van 3,36 gulden in de week. Een brood kostte toen 30 cent. Als je een paar keer stond te buurten, scheelde dat meteen een paar broden thuis.”

Het was geen vetpot bij Miet thuis. Vader was een keuterboerke met negen kinderen, altijd in de weer voor zijn gezin. Toen Miet 16 was overleed haar moeder. „Ik was de jongste en heb eigenlijk nooit nieuwe kleren gehad. Wat ik aan had was al een aantal keer gedragen, door mijn zussen. Toen ik ging werken, mocht ik sparen voor nieuwe schoenen.”

Getrouwd met geleende kleren

Haar eerste vriendje was Piet Damen uit Someren. Hij was meteen de ware. „Van mijn vader mocht ik af en toe met hem naar de kermis en verder niets. Vader was erg streng, maar dat was in die tijd overal zo. Wij zijn in 1941 getrouwd, met geleende kleren. Ik ben met Piet 67 jaar getrouwd geweest en met onze vijf dochters hadden we samen een druk maar gezellig huishouden.”

Quote Mijn broers en zussen zijn allemaal dood en daarom vind ik af en toe dat oud worden niet leuk is Miet Damen-Vereijken

Toen de kinderen het huis uit waren, ging Miet bij haar broers en zussen huishoudelijk werk en naaiwerk doen. Daar had ze plezier in. „Ze zijn nu allemaal dood en daarom vind ik af en toe dat oud worden niet leuk is, maar als ik dan mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen zie, denk ik er toch weer anders over.”

Elke morgen een eitje

Zij denkt met weemoed terug aan de tijd dat Piet een motor had en ze samen gingen toeren. „Dan reden we naar Valkenburg en genoten van de omgeving. Ook vierden we samen carnaval en dan dronk ik wel eens te veel Coebergh bessenwijn. Als ik ’s morgens wakker werd, zorgde Piet voor soep. Daar knapte ik van op. Piet was een fijne man. Hij bakte elke morgen een eitje voor mij. Na zijn overlijden heb ik niet veel eitjes meer gegeten.”

Miet Damen heeft vijf kinderen, vijftien kleinkinderen, 25 achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.