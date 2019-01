Miet Verstappen uit Neerkant overleden

Miet belandde in de winkel door haar man Flip Verstappen. Het stel trouwde in 1958 en vanaf die tijd stonden ze samen in de winkel. Haar echtgenoot stierf op jonge leeftijd, waarna Miet naast de zorg voor haar twee zonen de winkel draaiend hield.

Dat ging niet altijd even makkelijk. Vroeger deed ze haar inkopen met het openbaar vervoer, vertelde ze ooit in een interview. Dan fietste ze naar Meijel waar ze de bus nam naar de groothandel in Roermond. Vervolgens stapte ze met dozen vol artikelen weer in de bus en in Meijel ging alles op de fiets terug naar huis.