Mijnheer Paul, telg uit de zesde generatie van brouwersfamilie Swinkels, overleden

Bavaria zet vakbond buiten spel

20 december LIESHOUT - Vakbond FNV staat vrijwel buitenspel bij de door bierbrouwer Bavaria afgekondigde reorganisatie. De vakbond kan alleen meepraten over het sociaal plan dat aan de reorganisatie is gekoppeld, zegt vakbondsbestuurder Ilja Philippen. ,,We hebben simpelweg een gebrek aan informatie. We staan daardoor op grote achterstand.”