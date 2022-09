Milheeze positief over nieuw centrumplan, hoewel er ook kritiek klinkt

MILHEEZE - Het nieuwe centrumplan voor Milheeze is positief ontvangen door de inwoners. De plannen zien er goed uit, zo is overwegend het oordeel. Al zijn er ook Milheezenaren die het betreuren dat in de tuin van de kerk groen moet wijken voor het bouwplan.

Het plan van de woningbouwstichting Goed Wonen betreft de bouw van 31 appartementen in de pastorietuin, aan de achterkant van de kerk aan het Kerkeind, in het hart van het dorp.

Het gaat daarbij om een combinatie van huurwoningen en koopwoningen, aldus Goed Wonen. Ook is er plek ingeruimd voor een nieuwe supermarkt. Tevens is er ruimte om evenementen te organiseren. Het ontwerp komt van architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch.

Dat er veel belangstelling is voor de bouwplannen, blijkt wel uit de grote opkomst bij de presentatie ervan. Dorpsoverleg Milheeze hield daarvoor een bijeenkomst in De Schans. Een greep uit de reacties: ‘Het ziet er niet slecht uit’, ‘een mooi plan’, ‘dit overtreft de verwachtingen’ en ‘een goede ontwikkeling in vergelijkingen met de eerste ideeën’

Quote We gaan er wat betreft de ruimte voor evenemen­ten op vooruit Joey Waaijenburg, Kindervakantieweek

Voorzitter Joey Waaijenburg van kindervakantiewerk Milheeze en bestuurslid van de Passie voor Milheeze is ook positief. ,,We gaan er wat betreft de ruimte voor evenementen op vooruit. Alleen zou ik nu nog niet weten waar we de hutten kunnen bouwen tijdens de kindervakantieweek.“

Niet iedereen echter is gelukkig met de nieuwe plannen. Christian Thomassen, lid van de klankbordgroep voor het bouwplan, woont in de Griensvenstraat. Vlakbij zijn huis zal de nieuwe supermarkt worden gebouwd. ,,Het is erg jammer dat er zoveel groen weg gaat”, zegt hij. ,,We snappen dat er een nieuwe winkel, appartementen en woningen moeten komen. En we zeggen daar ook geen nee tegen.”

,,Maar als omwonenden zouden ze liever minder steen en meer groen hebben”, vervolgt hij. ,, Wij hebben ook een tekening laten maken. In onze ogen is daar te weinig naar gekeken, helaas.”

Eind 2024

Uiteraard willen de inwoners van Milheeze graag weten wanneer de bouw daadwerkelijk van start kan gaan. ,,Dat is niet goed te zeggen”, aldus voorzitter Lianne Lensen van het Dorpsoverleg Milheeze. ,,Eerst moeten de gemeente en de provincie er nog hun zegje over doen. Op zijn vroegst en als alles mee zit, dan zou de eerste fase eind 2024 kunnen starten.” Wel hoopt Lensen dat er als eerste een begin wordt gemaakt met de bouw van de nieuwe supermarkt.

De voorzitter is blij met de grote belangstelling. ,,We hebben goede gesprekken gevoerd en veel positieve reacties gekregen. Er leven ook zorgen, daar gaan we zorgvuldig mee om.”