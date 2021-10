Milheeze wil aandacht voor woningbehoefte

Bestenaar was chauffeur van overvaller in Lieshout; zes maanden cel

1 oktober LIESHOUT/BEST - Een man uit Best die betrokken was bij een overval in Lieshout, wist niet precies wat er gaande was, denkt de rechtbank in Den Bosch. Hij was wel na de overval chauffeur van een van de overvallers en krijgt daarvoor zes maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.