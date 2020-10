Milheezenaar moet 160.000 euro hennepwinst teruggeven voor ondergronds verstopte kwekerij

video Zwaarbela­den vrachtwa­gen kantelt op rotonde in Beek en Donk als lading van 30 ton verschuift

15 oktober BEEK EN DONK - Een vrachtwagen is donderdagmiddag gekanteld op de rotonde van de Broekdalerbaan en de Bosscheweg in Beek en Donk. Hij vervoerde dertig ton staal. De weg was dicht tussen Veghel en Beek en Donk. Inmiddels is ‘ie weer open.