Milieuclubs en Somerense pluimveehouder raken het niet eens over bedrijfsuitbreiding

Gemeente Someren door het stof na ophef rond journalist: ‘Juriste moest antwoord geven’

14 augustus SOMEREN - Omdat er pers aanwezig was, wilde de gemeente Someren eerder bij de rechtbank niet zeggen welke corona-overtredingen ze had geconstateerd bij café D'n Egelantier. Dat had wel gemoeten, geeft burgemeester Dilia Blok een dag later toe.