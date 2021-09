Milieuclubs winnen rechtszaak tegen Somerens pluimveebedrijf

Partij Nieuw Laarbeek viert 25-jarig bestaan

13 september LAARBEEK - Volgend jaar maart is het precies 25 jaar geleden dat de gemeente Laarbeek ontstond uit de dorpen Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. Een half jaar eerder - in aanloop van de samenvoeging - is Partij Nieuw Laarbeek op 12 september opgericht.