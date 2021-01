Militaire oefening met vliegtuigen bij defensiecomplex De Peel

Grote brand bij houtverwer­kings­be­drijf in buitenge­bied Gemert

25 januari GEMERT - In het buitengebied van Gemert heeft in de vroege uren van maandag een grote brand gewoed. Een houtverwerkingsbedrijf aan de Rooije Hoefsedijk ging daarbij in vlammen op. Er raakte niemand gewond.