Militairen Vredepeel gaan naar grens van Slowakije met Oekraïne

De Gemeen­schaps­lijst verreweg de grootste in Someren en gaat naar 6 zetels

SOMEREN - De Gemeenschapslijst is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Someren. De partij behaalde zes zetels en werd daarmee verreweg de grootste. PvdA was de verliezer van de avond en ging van twee naar een.

16 maart