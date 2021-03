Miljoenen voor aanpak wateroverlast Asten; Beekerloop opnieuw ingericht

Zoals het in juni 2016 ging wil niemand het nogmaals meemaken, in enkele uren tijd viel plaatselijk meer regen dan gemiddeld in een hele maand. Omwonenden van de aangrenzende Sterrenwijk, Appelwijk en het bedrijventerrein Nobis stonden tot hun enkels in het water door de hoge waterstand in de Beekerloop en het vele water uit de riolering. Als noodoplossing werd er tijdelijk een afsluiter aangebracht die het overtollige water naar de Voordeldonkse Broekloop, uitkomend in de Aa, stuurde. De afsluiter leverde het gewenste resultaat op maar was tijdelijk. Gemeente Asten en Waterschap Aa en Maas sloegen de handen ineen en kwamen deze week met een definitief plan voor de herinrichting van de loop.