Miljoenentekort dreigt in Asten

Door het gemeentehuis aan het Koningsplein voortaan in de middag te sluiten kan Asten 23.5000 euro per jaar besparen. Nadeel van deze maatregel is dat de wachttijd aan de telefoon oploopt omdat de medewerker alleen zit. Het stoppen van de samenwerking met beiaardier Rosemarie Seuntiëns en het inzetten van een speelautomaat levert eveneens een kostenbesparing op. Gevolg hiervan is dat de uitstraling van Asten als klokkendorp in het geding is. En zo presenteerde wethouder Henk van Moorsel een lijst met 52 besparingsvoorstellen.