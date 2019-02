Millus heeft het goed voor mekaar

Vele Millussen werden op een leuke manier op de korrel genomen. Zoals Andries van de Nieuwenhof. Hij had vorig jaar in een interview gezegd dat hij door het jaar heen z’n best doet om elk jaar op de kletsavond vernoemd te worden. En dat heeft hij geweten. Alle kletsers wisten wel iets over hem te vertellen. De vliegreis met Always Airways met piloot Brokken en stewardess Jet Jumbo verliep voorspoedig. Vliegen is niet moeilijk. Je trekt aan die knuppel dan gaat-ie omhoog.