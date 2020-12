Minder Deurnenaren kwamen in verzet tegen besluiten van de gemeente

DEURNE - Last van de nieuwe schuur van een buurman, oneens met de uitbreiding van een bedrijf: niet iedere beslissing van de gemeente Deurne kan op applaus van inwoners rekenen. In 2019 maakten Deurnenaren 39 keer bezwaar tegen besluiten. Dat zijn tien zaken minder dan een jaar eerder.

Voor het tweede jaar op rij daalde het aantal bezwaren van inwoners. Kwamen in 2017 nog 74 mensen of groepen bewoners in verweer, in 2019 is dit gedaald tot 39. Een club van onafhankelijke juristen boog zich in alle gevallen over de vraag of burgemeester en wethouders een goede afweging hadden gemaakt.

Traplift en kippenstal

Of het nu ging om een afwijzing voor een aanvraag van een traplift of om het toestaan van de bouw van een nieuwe kippenstal: tegen alle wettelijke besluiten van de gemeente kunnen inwoners in verzet komen.

De daling blijkt uit het jaarlijkse verslag van de commissie die de bezwaren behandelt. In de categorie beslissingen die onder Zorg in Deurne vallen is het aantal klachten van 10 naar 7 gegaan. Mensen reageerden bijvoorbeeld op besluiten over de huishoudelijke hulp en over schuldhulpverlening. Een van hen is uiteindelijk naar de rechter in Den Bosch gestapt.

Geuroverlast

De overige bezwaren hadden allemaal te maken met de openbare ruimte, zoals het vestigen of uitbreiden van bedrijven of het bouwen of verbouwen van huizen. Maar ook overlast van geur of het opslaan van goederen kon tot een protest leiden.

In totaal 32 besluiten van de gemeente stuitten in 2019 op weerstand. 23 daarvan werden afgewezen door de onafhankelijke juristen; negen werden in hun gelijk gesteld. Twee keer legde burgemeester en wethouders het advies van de commissie naast zich neer.

Rechtszaken stegen in aantal

Dat leverde onder de streep 22 rechtszaken op. Een stijging van 15. Een groot deel van deze zogenaamde beroepszaken (vijf stuks) kwam van bewoners van Heideven, die tegen de wijzigingen voor een nieuwbouwplan zijn. De rechter stelden hen in het gelijk.

Quote Uit de bezwaarza­ken blijken geen herhaalde­lij­ke fouten of terugkeren­de nalatig­heid juristen van onafhankelijke commissie die bezwaren behandelt

In tien gevallen stapten mensen naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Vier zaken werden ongegrond verklaard en één zaak was volgens de rechter deels gegrond en deels ongegrond. De overige hogere beroepszaken zijn nog in behandeling.

Het is niet zo dat de commissie speciale aanbevelingen heeft voor de gemeente Deurne. De juristen laten weten tevreden te zijn over de samenwerking met burgemeester en wethouders en de ambtenaren die namens hen spreken in de zittingen. ,,Uit de bezwaarzaken blijken geen herhaaldelijke fouten of terugkerende nalatigheid”, aldus het rapport.