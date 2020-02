Minder treinen tussen Deurne en Horst-Sevenum door defecte trein

Boete voor Astenaar dreigt vanwege verhuur kamers

20 februari DEN BOSCH/ASTEN - Al tien jaar verhuurt Eric H. vijf kamers in zijn huis aan de Emmastraat 64 in Asten, maar dit is in strijd met het beleidsplan van de gemeente Asten. Die heeft H. gezegd dat dit moet stoppen, doet hij dit niet dan moet hij een dwangsom betalen.