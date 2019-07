Minder water in sloten van de Biezenloop door brand in Mariahout

Advocaat Plasman over mestfraude Lierop: ,,Justitie heeft te hoog ingezet”

10:31 LIEROP - Justitie kan de moeite van een hoger beroep in de grote mestfraudezaak in Lierop beter besparen. Advocaat Peter Plasman vindt dat het OM de energie beter kan steken in andere zaken, want een bewijs vinden voor witwassen van mest lukt toch niet.