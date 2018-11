Minister blijkt gevoelig voor verzoek van Gemert-Bakel om 'nertsenhulp'

Schouten reageert daarmee op een oproep die burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel afgelopen zomer aan haar deden. Nertsenhouderijen vormen in Gemert-Bakel een economische factor van betekenis. De gemeente telt 21 bedrijven die samen goed zijn voor zo'n 200 directe en 200 indirecte arbeidsplaatsen en een omzet van zo'n 16 miljoen euro. In totaal zijn er ruim 180.000 fokteven vergund. Omdat daar nog reuen en pups bij komen, huizen er in de zomer naar schatting een miljoen nertsen binnen de gemeentegrenzen.