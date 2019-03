Minister De Jonge naar Grootenhout in Mariahout

‘Problemen Asten tijdens carnaval spelen vooral op straat’

5 maart ASTEN - Verbazing alom onder cafébazen in Asten. Tijdens het Reundje Klot was er in de kroegen geen sprake van wanklanken. Het probleem van de vele drugsgebruikers en het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 speelt volgens hen vooral op straat. ,,Het beeld dat het hier een grote puinhoop was klopt niet.”