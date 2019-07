Minister in Someren: ‘Water wegwerken kunnen we, vasthouden nog niet’

,,We zijn vanwege de veiligheid altijd bezig geweest met hoe we het water zo snel mogelijk konden wegwerken. Nu blijkt dat we nog niet zo goed zijn in het vasthouden van het water”, zegt ze vlakbij een drooggevallen stuw in de Kleine Aa in Someren. ,,We hebben één zo’n zomer overleefd, maar daar redden we het nog niet mee. Het is belangrijk dat de aandacht voor de droogte niet verslapt.”