Minister wil zo snel mogelijk uitspraak over ruimen nertsen, vrijdagavond vermoedelijk al uitsluitsel

A67 drie weekenden dicht richting Venlo, vanaf vanavond eerste afsluiting

19:39 De A67 is de komende drie weekenden afgesloten in de richting van Limburg vanwege werkzaamheden. Dit weekend is dat van knooppunt Leenderheide tot aan Helden, afrit 38. De afsluiting is van vrijdag 5 juni 21.00 uur tot maandag 8 juni 05.00 uur, zo meldt Rijkswaterstaat.