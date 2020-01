Ministerie toetst stikstofprobleem in Asten

Kinderporn­over­dach­te uit Gemert: 'Ik trek niet zo jongens de bosjes in'

11:23 GEMERT - Over twee weken beslist de Bossche rechtbank of een man uit Gemert die al een paar keer is veroordeeld voor seks met jongens en kinderporno, terug moet naar de gevangenis of een allerlaatste kans krijgt op behandeling. De reclassering heeft zijn handen van hem afgetrokken omdat hij hen had bedreigd.