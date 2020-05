Miranda de Ruiter stopt als wethouder in Gemert-Bakel

De Ruiter (CDA) was vanaf 2014 wethouder met onder meer financiën, vastgoed, Kasteel Gemert en duurzaamheid in portefeuille. ,,Wethouder zijn is een uitdagende baan. Een ambt dat ik de laatste zes jaar met heel veel plezier en overtuiging heb bekleed. Een prachtige baan, waar ik dagelijks heb kunnen bijdragen aan Gemert-Bakel. Echter, mijn thuissituatie vraagt om een keuze. Met pijn in mijn hart, maar met vertrouwen dat ik de juiste keuze maak, stop ik daarom”, lichtte zij vrijdag toe.



Namens de gemeente liet burgemeester Van Veen weten haar besluit te respecteren. ,,Ik begrijp haar besluit maar vind het uiteraard spijtig dat ze vertrekt. Wij wensen haar en haar gezin veel succes in de toekomst.”

Voorlopig nemen de overige wethouders haar taken over. De coalitiepartijen CDA en Dorpspartij beraden zich over de nieuwe situatie.