‘Misdaadgolf’ in de Peel: meer drugshandel, inbraken en fietsendiefstallen

ASTEN - Meer inbraken, meer fietsdiefstallen, meer drugshandel: in de Peel nam afgelopen jaar het aantal misdrijven het hardst toe. In de regio spannen Asten, Someren en Gemert-Bakel de kroon.

Als afgelopen jaar ergens in Zuidoost-Brabant de toename van criminaliteit voelbaar was, dan was het wel de Peel. Asten (+27,4), Someren (+20,6) en Gemert-Bakel (+13,4) vormen in negatieve zin de top drie als het gaat om het aantal extra ‘geregistreerde misdrijven’. Ook Deurne (+11,4) scoort met een zesde plek beroerd. In heel de regio is eigenlijk maar één positieve uitschieter: Eersel. Hier nam het aantal misdrijven als enige significant af: (- 13,3). Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag publiceerde.

Onder invloed achter het stuur

Bij de Peelgemeenten zijn het verschillende misdrijven die er bovenuit steken ten opzichte van 2018. Asten was vaker het decor van inbraken, in Someren en Gemert verdubbelde juist het aantal fietsendiefstallen. In Gemert werden verder opvallend veel mensen van de weg gehaald die onder invloed achter het stuur zaten. Asten en Someren kregen op hun beurt weer te maken met meer drugsbezit en –handel.

Dat laatste kan Sjaak Santegoets, politiechef van het basisteam Peelland, eenvoudig verklaren. Hij wijst op enkele controles in de Astense en Somerense horeca waarbij specifiek werd gekeken naar drank en drugs. „Daarbij hebben we verschillende jongeren aangehouden die zich bezighielden met kleinschalige drugshandel. Door die extra aandacht, zie je de cijfers stijgen.”

Inbraakpiek in Asten

Bij het zoeken van een verklaring voor een inbraakpiek, zoals nu in Asten, wordt vaak gewezen naar rondreizende bendes. Zij richten zich om de paar weken op een andere plaats, het liefst een dorp vlak langs de snelweg. Het gevolg is een inbraakgolf, zoals vorig jaar in Cranendonck. Santegoets vindt dat soms te gemakkelijk: „Uiteindelijk komen de meeste inbrekers die we pakken gewoon uit het eigen gebied.”

Eersel wist zich positief te onderscheiden in de regio. Minder mishandelingen, minder vernielingen, maar vooral veel minder aanhoudingen wat betreft drugshandel (van 68 naar 28). Een verklaring voor dat laatste zou kunnen zijn dat er nog maar één festival plaatsvond op het E3-strand (dat waren er in 2018 nog drie), waarbij ook nog nadrukkelijk vooraf werd gewaarschuwd voor drugscontroles.

