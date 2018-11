Missie in de Peel: alle groenafval hergebruiken

Als alles meezit is de Peel over twee jaar een plein rijker waarop 'groen' restafval, zoals dood hout of slib uit de voedingsmiddelenindustrie wordt verwerkt tot elektriciteit of afbreekbaar piepschuim. Dat klinkt als een missie waarvoor een industrieterrein op zich nodig is, maar dat is volgens initiatiefnemers EnergyPort Peelland (EPP) niet zo. ,,In totaal hebben we vier hectares nodig", aldus Iwan Gijsbers van EPP. De locatie in de regio is nog onduidelijk, maar het plein moet wel zeker op een industrieterrein komen te liggen. Dit vanwege het aantal vrachtwagenbewegingen. ,,Ook voor wat betreft vergunningen is een industrieterrein de beste optie." Het woord plein is overigens gekozen omdat het op een rotonde gaat lijken. Verschillende soorten afval gaan naar verschillende verwerkingsinstallaties en aan het einde van de rit blijft er nul afval over en is alles hergebruikt.