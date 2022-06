Missie van europarlementariër Toine Manders geslaagd met komst universele oplader: ‘Ik ben mijn salaris dus dubbel en dwars waard’

Hij verkeert niet bepaald in een jubelstemming, daags na het akkoord over de invoering van een universele USB-C-stekker voor onder meer smartphones, tablets en camera's. Manders is gewoon aan het werk in Straatsburg en heeft weinig tijd want hij moet weldra stemmen over een voorstel van Helmonder Mohammed Chahim, die ook in het Europees Parlement zit. Het gaat over CO2-behandeling.