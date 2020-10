Mobiele boomkwekerij zorgt voor groene bouwplaats

Ab Groen werd bestuurder van GOO in corona-tijd: ‘Luisterend oor voor kwetsbare kinderen’

1 oktober GEMERT - Kinderen bij wie thuis het nertsenbedrijf van hun ouders is geruimd, nemen die spanning mee naar school. Juist in deze coronacrisis kan dan de combi onderwijs en opvang van grote waarde zijn, daar is bestuurder Ab Groen van overtuigd.