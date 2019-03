Modderbad bij rentree ‘Lierop’ op motorrace-kalender

Apocalyptische omstandigheden kortom. De zijspancombinaties op het Open Nederlands Kampioenschap in Lierop binden daardoor niet alleen de strijd aan met hun concurrenten, maar ook met de weergoden. Precies het soort heroïek waarvoor racefans naar het circuit komen. Ondanks het stormachtige weer weten honderden hun weg te vinden naar de bossen van Lierop.

Motor- en Autoclub Lierop (MAC) mag motorminnend Nederland op zondag voor het eerst in jaren weer ontvangen op De Herselse Bossen. Het voortbestaan van het circuit hing aan een zijden draadje, nadat omwonenden bezwaar maakten tegen het lawaai van de ronkende motoren. Terwijl een juridische strijd uitgevochten werd, moesten de motoren noodgedwongen in de garages blijven staan.

Gastheer

Maar na jaren van getouwtrek boekte MAC verleden jaar een belangrijke overwinning in de rechtszaal: de hoogste bestuursrechter oordeelde dat races onder het overgangsrecht vallen. Hierdoor mogen weer drie tot vier nationale wedstrijden per jaar op het crossterrein van MAC Lierop gehouden worden. In de stromende regen is MAC op zondag na ruim twee jaar weer eens gastheer: zijspancombinaties en quad-rijders strijden in het rulle zand van de Herselse Bossen om het Open Nederlands Kampioenschap.

MAC-secretaris Stefan Adriaans telde de dagen al af tot 10 maart. ,,Sinds we door de Raad van State in het gelijk zijn gesteld, is dit een dag waar we enorm naar uitkeken.’' Tegelijkertijd beseft Adriaans dat de gouden tijden waarschijnlijk nooit meer herleven in Lierop. Op De Herselse Bossen mogen geen Grand Prix’ meer worden verreden. De Motorcross der Naties (Lierop was in 2004 gastheer) keert dus niet meer terug naar het MAC-terrein. Ook zal Jeffrey Herlings voorlopig niet in Lierop te bewonderen zijn.

Crossdynastie

En MAC moest nóg meer veren laten: het circuit is driehonderd meter ingekort. Daarmee komt de club tegemoet aan de bezwaarmakers. ,,Het is een stuk circuit op een open vlakte dat geschrapt is’', duidt Adriaans. ,,Dit moet de geluidsoverlast aanzienlijk verminderen.’'

Hoe dan ook: er kan eindelijk weer geracet worden in Lierop. De vrijwilligers van MAC zijn dan ook weer en masse uitgerukt. En dus smeert ook Karin Hurkmans na jaren weer eens broodjes voor de coureurs en andere genodigden. ,,Eindelijk weer eens terug aan het werk. Mijn vingers jeukten’', al zegt Hurkmans het zelf. ,,Ik verzorg de inwendige mens hier al sinds de jaren tachtig.’' De tante van de eerdergenoemde Han van Hal is een telg uit een heuse Lieropse crossdynastie.

Tot in de puntjes geregeld

Karins broers Sies en Eric Hurkmans maakten in de jaren tachtig en negentig furore als bakkenist. En het bloed kruipt nog altijd waar het niet gaan kan: Erics zoon Haske manoeuvreert als zijspancoureur moeiteloos over de Lieropse zandpiste, die gaandeweg in een modderbad verandert. Uiteraard is senior van de partij. Eric Hurkmans denkt met weemoed terug aan zijn dagen als bakkenist. ,,In mijn tijd had bijna ieder Brabants dorp een crossterrein. Dat is nu wel anders.’' De knoestige Lieroppenaar roemt tegelijkertijd MAC. ,,Lierop stond in het wereldje altijd hoog aangeschreven, óók omdat MAC alles tot in de puntjes regelde.’'

Weergoden

Ook nu liet MAC er niets aan gelegen om de baan in piekfijne conditie te krijgen. Adriaans: ,,We plegen al sinds januari baanonderhoud.’' Dat is dan weliswaar buiten de weergoden gerekend. ,,Voor het publiek is het geen lolletje’', verzucht Han van Hal vanuit zijn mobiel thuishonk. De plensbuien en windstoten lijken de in regencapes getooide fans echter weinig te kunnen deren. Zij kijken gebiologeerd naar het heldhaftige geploeter in de modder. Na vele jaren weer te midden van de imposante naaldbomen in Lierop.