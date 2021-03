Moedergeit moet met twee spenen drie jonkies voeden: ‘de geitjes wisselen elkaar keurig af’

De jonkies, variërend in leeftijd van twee weken tot een maand, hopsen rond in wat de verzorgers ‘het kinderdagverblijf’ noemen. Vrijwilliger Mat Teeuwen, tevens bestuurslid van de stichting die de boerderij beheert, heeft de vijf geitjes en twee bokjes bewust apart gezet. „Als ze in de grote weide staan, kunnen mensen ze niet zo goed zien. De kippenren waar ze nu in zitten, is kleiner en grenst direct aan het kasteelplein.”

Uitzonderlijk

Dwerggeiten krijgen wel vaker tweelingen, maar een drieling is vrij uitzonderlijk. Peter Kooter, bestuurslid en coördinator, legt uit waarom: „Een geit heeft maar twee spenen, dus als er drie jongen geboren worden, kan het zijn dat de zwakste niet genoeg kans krijgt om melk te drinken. Gelukkig gaat het goed. Vanaf het begin hebben de drie elkaar afgewisseld en de moeder blijft ook langer wachten als de geitjes willen drinken.”

Quote Ze zijn bijna continu in beweging: spelen, stoeien, rennen, noem maar op Mat Teeuwen, Vrijwilliger van de Parkboerderij

Bijvoeren is dus niet nodig. De verzorgers houden in de gaten of de dieren op gewicht blijven. Ze geven ze vers stro en zorgen voor een schoon verblijf. Teeuwen regelde ook een klimtoestel, een stel planken op een stapel pallets, want dwerggeiten houden van klimmen en springen. „Vanaf dag één beginnen ze daar al mee. Ze zijn bijna continu in beweging. Spelen, stoeien, rennen, noem maar op.”

Cliënten van het Wilhelminahuis

De speelse geitjes en bokjes trekken de aandacht van veel Deurnenaren. Regelmatig staan er opa’s en oma’s met kleinkinderen, jonge gezinnen, maar ook mensen zonder kinderen te kijken. Dat is precies de bedoeling, stelt Martin Linskens, bestuurslid van het eerste uur. „We willen mensen in verbinding brengen met dieren. Daarom zoeken we ook bewust de samenwerking op met scholen en instellingen voor ouderen. Cliënten van Het Wilhelminahuis in Deurne bijvoorbeeld komen regelmatig hier. Als ze dan tussen de dieren zitten, zie je ze glimlachen. Dat is voor ons ook mooi om te zien.”

Wie de jongste aanwinsten van de Parkboerderij wil bewonderen, kan de komende maanden nog terecht. Daarna verhuizen de dieren naar andere kinderboerderijen om inteelt te voorkomen. Het ‘kinderdagverblijf’ krijgt overigens begin april een paastintje. Teeuwen: „Rond Pasen en Kerstmis doen we altijd iets extra’s. Waarschijnlijk komen er nu kuikentjes. We moeten alleen nog even bekijken hoe we die laten inwonen bij de geitjes.”

